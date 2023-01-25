Еще одна страна присоединилась к санкциям Евросоюза против России Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Фото: Günter Lenz/Global Look Press

Город Берн, Швейцария

Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций, ранее одобренному Евросоюзом, передает ТАСС со ссылкой швейцарское правительство. Рестрикции создадут запрет на предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усилят контроль за ограничением экспорта продукции двойного назначения.

Кроме того, в рамках санкций расширится запрет на поставки в Россию товаров, используемых в авиационной и космической промышленности, таких как, например, двигатели для самолетов и БПЛА. Меры вступят в силу 25 января в 20:00 мск.

Федеральный совет приступит к реализации оставшихся мер девятого пакета санкций, которые вступают в силу 25 января. Эти меры включают запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка, а также услуги при проведении опросов общественного мнения, — говорится в сообщении.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объяснил отказ руководства страны передавать Украине замороженные российские активы тем, что такие действия нарушили бы право собственности. Министр подчеркнул, что он, несмотря на его поддержку Киева в российско-украинском конфликте, выступает на стороне международного права.