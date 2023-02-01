Швейцария пересмотрит внешнеполитическую стратегию в отношении России

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Швейцария пересмотрит отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, разработанной правительством, говорится в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год. В документе неоднократно осуждается спецоперация РФ, его авторы также напоминают, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России.

Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке, — говорится в документе.

Ранее Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций, ранее одобренному Евросоюзом. Рестрикции создают запрет на предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усилят контроль за ограничением экспорта продукции двойного назначения. Кроме того, в рамках санкций расширен запрет на поставки в Россию товаров, используемых в авиационной и космической промышленности, таких как, например, двигатели для самолетов и БПЛА.