Политолог предрек провал идее создания суда по украинскому конфликту Политолог Данилин: США не поддержат создание суда по украинскому конфликту

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Предложение ЕС создать специальный международный уголовный суд для расследований по украинскому конфликту обречено на провал, так как США не одобрят создание такого ведомства, рассказал «ПолитРоссии» политолог Павел Данилин. По его словам, Штаты проявляли агрессию по отношению к некоторым странам и создание подобного суда могло бы обернуться для них проблемами. Эксперт также признал, что Россия не стала бы признавать деятельность данного судебного органа.

У нас есть примеры неспровоцированной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Я не думаю, что США будут заинтересованы в создании подобного суда, по той причине, что на них это может негативно сказаться. Да и Россия никогда не пойдет на то, чтобы признавать подобные суды, — пояснил Данилин.

Политолог уточнил, что ЕС вряд ли удастся получить поддержку со стороны мирового сообщества, а именно Китая, Индии и стран Персидского залива, касательно данной инициативы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о необходимости создать специализированный суд» при поддержке ООН «для расследования и судебного преследования преступлений» России.

Политолог Юрий Самонкин ранее заявил, что Евросоюз может распасться из-за экономического противостояния России. По мнению эксперта, европейские страны не имеют суверенитета и только премьер Венгрии Виктор Орбан называет вещи своими именами, тогда как большинство других стран не высказываются против общего курса.