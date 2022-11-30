Политолог предрек развал ЕС из-за борьбы с Россией Политолог Самонкин: Евросоз может распасться из-за экономического противостояния России

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Политолог Юрий Самонкин считает, что Евросоюз может распасться из-за экономического противостояния России, сообщает «ПолитЭксперт». По мнению эксперта, европейские страны не имеют суверенитета и только премьер Венгрии Виктор Орбан называет вещи своими именами, тогда как большинство других стран не высказываются против общего курса.

Немцы молчат, французы молчат, итальянцы молчат, испанцы молчат. Весь ЕС — это некий эксперимент, и они смотрят, как он будет разваливаться в условиях этой экономической конфронтации с Россией. Поэтому, конечно же, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, это я про Европу, — заявил Самонкин.

Также политолог добавил, что США продолжают клеймить Россию за украинский конфликт, тогда как они сами нередко нарушали суверенитет других стран. Эксперт считает, что Запад игнорирует объективные причины, по которым Россия ведет спецоперацию.

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что США и Евросоюз ждет неизбежный развал, это произойдет не позднее чем через 30 лет. По его мнению, если они хотят сохранить свою целостность, то ЕС и Штатам нужно начать проявлять больше уважения к другим странам, в частности к России.