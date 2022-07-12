Сенатор назвал сроки неизбежного развала США и Евросоюза Сенатор Цеков предсказал развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и Евросоюз ждет неизбежный развал, это произойдет не позднее чем через 30 лет, считает сенатор Сергей Цеков. По его мнению, если они хотят сохранить свою целостность, то ЕС и Штатам нужно начать проявлять больше уважения к другим странам, в частности, к России, пишет Lenta.ru.

Если говорить о том, кому грозит распад и развал, так это Соединенным Штатам Америки. Они неизбежно станут разваливаться, у них неизбежно будут конфликты внутри государства. И развалится тот же Европейский союз. Сколько на это уйдет времени трудно сказать, но думаю, что за один-два-три десятка лет от них мало что останется. Если они хотят сохраниться, то они должны уважительно относиться к другим государствам и, в частности, к России, — высказался Цеков.

Он также прокомментировал прошедшее в США слушание Комиссии о безопасности и сотрудничеству в Европе (КБСЕ) о разделении России. Сенатор считает, что подобные предложения находятся «за гранью разумного», если рассуждать об этом с точки зрения международных отношений. Цеков назвал «ярыми русофобами» всех людей, принимавших участие в брифинге КБСЕ.

Личности, состоящие в этой комиссии, которые обсуждали и принимали участие в этом брифинге, — ярые русофобы. Они в своих бедах американских в частности винят прежде всего Россию, — резюмировал сенатор.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман «немного оправдал» экс-президента Польши Леха Валенсу и его идею сократить население России до 50 млн человек. Парламентарий подчеркнул, что бывший глава республики намекал на расчленение РФ на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан РФ. Собеседник добавил, что идея Валенсы является провальной.