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23 июля 2025 в 18:12

Политолог ответил, почему Зеленский перестал быть президентом для Запада

Политолог Перенджиев: Зеленский нарушил правила отношений с западными партнерами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку Запада, нарушив правила отношений с партнерами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова политолог Александр Перенджиев. По его словам, ключевой причиной стал указ Зеленского о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Зеленский незаконный президент и нелегитимный с точки зрения того, что его даже на Западе толком не признают. Там уже некоторые конгрессмены заявляют, например, [член Палаты представителей США] Марджори Грин призвала украинцев свергнуть Зеленского. Даже с точки зрения Запада он уже не признается президентом. А уж тем более последний его шаг, когда он подписал подчинение антикоррупционных бюро генеральной прокуратуре — фактически нарушил правила отношений со своими западными партнерами. То есть с теми, кто его поддерживает. Получается, что человек уверовал в свою безнаказанность и считает, что ему все можно, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что предложения Зеленского о переговорах с Россией лишены смысла. По его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным невозможна, поскольку Москва не считает украинского лидера легитимным.

Для нас смысла сейчас вообще нет, я имею в виду для Путина и для России, чтобы была встреча с Зеленским. Более того, эта встреча для российского лидера весьма токсична и вредна. Мы неоднократно подчеркивали, сам Путин говорит о нелегитимности Зеленского. Но ведь речь идет не только о нелегитимности. Кто такой на сегодняшний день Зеленский? Я думаю, это понятно. Да, узурпатор, узурпатор власти. Его поддержка все меньше, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Зеленский вызвал волну критики депутатов Европарламента в свой адрес, лишив НАБУ и САП независимости. Немецкий депутат Мориц Кернер заявил, что после этого Украине нет места в Европейском союзе.

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