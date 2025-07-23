Политолог ответил, почему Зеленский перестал быть президентом для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку Запада, нарушив правила отношений с партнерами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова политолог Александр Перенджиев. По его словам, ключевой причиной стал указ Зеленского о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Зеленский незаконный президент и нелегитимный с точки зрения того, что его даже на Западе толком не признают. Там уже некоторые конгрессмены заявляют, например, [член Палаты представителей США] Марджори Грин призвала украинцев свергнуть Зеленского. Даже с точки зрения Запада он уже не признается президентом. А уж тем более последний его шаг, когда он подписал подчинение антикоррупционных бюро генеральной прокуратуре — фактически нарушил правила отношений со своими западными партнерами. То есть с теми, кто его поддерживает. Получается, что человек уверовал в свою безнаказанность и считает, что ему все можно, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что предложения Зеленского о переговорах с Россией лишены смысла. По его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным невозможна, поскольку Москва не считает украинского лидера легитимным.

Для нас смысла сейчас вообще нет, я имею в виду для Путина и для России, чтобы была встреча с Зеленским. Более того, эта встреча для российского лидера весьма токсична и вредна. Мы неоднократно подчеркивали, сам Путин говорит о нелегитимности Зеленского. Но ведь речь идет не только о нелегитимности. Кто такой на сегодняшний день Зеленский? Я думаю, это понятно. Да, узурпатор, узурпатор власти. Его поддержка все меньше, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Зеленский вызвал волну критики депутатов Европарламента в свой адрес, лишив НАБУ и САП независимости. Немецкий депутат Мориц Кернер заявил, что после этого Украине нет места в Европейском союзе.