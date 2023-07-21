Политолог объяснил неготовность Европы конфисковать российские активы Политолог Топорнин: ЕС не может конфисковать российские активы без соответствующего закона

Конфискация Евросоюзом активов России, замороженных на счетах европейских банков, невозможна, поскольку в ЕС нет соответствующего закона, рассказал в беседе с Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, если изъятие все же произойдет, это станет сильным репутационным ударом по самому Евросоюзу.

Евросоюз построен на рыночной экономике, на институте частной собственности, а деньги — это тоже частная собственность. Эту частную собственность по закону вы никак отобрать не можете ни у кого. Никакого закона в ЕС, который регулировал бы такого рода изъятия, нет, — отметил эксперт.

Тем не менее, по его словам, ряд стран «усердствуют» в этом направлении, хотя безосновательное изъятие российских активов сильно ударит по репутации Евросоюза, так как вызовет у других государств сомнения в безопасности их денег, которые также лежат на счетах в европейских банках.

При этом, по его словам, особую позицию в этом вопросе занимает Германия, которая четко следит за правомерностью подобных решений.

У немцев есть свои возражения, они говорят, что надо понять, как это все будет обставлено, какие будут использованы юридические конструкции, потому что пока это выглядит как захват. <...> Немцы в этом плане педанты и всегда говорят, что нужно, чтобы работал закон и право. А его в данном случае нет, и получается, что Евросоюз не знает, что дальше делать с этими деньгами, — заключил специалист.

Ранее советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен признал, что страны Евросоюза не готовы изъять замороженные российские активы для передачи их на восстановление Украины. Он отметил, что наибольшие возражения высказывает Германия, так как для передачи активов нужны законные юридические основания.