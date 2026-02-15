Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 18:24

Политолог назвал место Украины в списке приоритетов Трампа

Политолог Перенджиев: Украина находится на четвертом месте среди приоритетов США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Украина находится на четвертом месте в списке приоритетов американского президента Дональда Трампа, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, это окажет влияние на степень поддержки США украинской армии.

Обстановка складывается так, что США сосредотачиваются совсем на другом фронте. Например, те же системы ПВО необходимы для защиты их военных баз на Ближнем Востоке ― от возможных ударов Ирана. Кстати, там же и хуситы могут тоже включиться. Администрация Трампа делает перезагрузку своих внешнеполитических усилий и направлений. Первое — это Арктика, второе — Иран. Может быть, они вместе делят первое и второе места. Если вспомнить попытку Трампа установить свой контроль над всем западным полушарием, то Украина уже на четвертом месте, ― объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что уровень обеспеченности Украины вооружением продолжает снижаться. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии предоставить необходимую помощь.

Уменьшается и количество личного состава, в том числе речь идет об опытных бойцах. Неопытных кидают на передовую, но и количество опытных также уменьшается. Все эти заявления [замгенсека НАТО Радмилы Шекеринской о нехватке ракет-перехватчиков для ВСУ] — это некая просьба к Трампу оказать помощь Украине. С другой стороны, речь идет о тех €90 млрд (одобренный кредит Европарламента. ― NEWS.ru). Это только сотрясание воздуха, то есть на самом деле никаких 90 млрд нет и неоткуда им взяться. Это уже элементы начала агонии как киевского режима, так и всей системы поддержки киевского режима, ― резюмировал Перенджиев.

Ранее издание Spiegel сообщило, что европейские лидеры не смогли договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о дальнейшем финансировании Киева на встрече в Мюнхене. Провал переговоров произошел на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и истощения зенитных систем.

Украина
США
Евросоюз
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
