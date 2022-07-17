Politico обнаружил крупную лазейку Запада в санкциях против России Politico: санкции Запада против России не коснутся золотых украшений

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Новый пакет западных санкций не включает в себя меры по запрету на импорт готовых ювелирных изделий из золота, передает Politico со ссылкой на проект приложения к документу. Согласно нему, ограничения коснутся только покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС, или в любую другую страну.

Проект приложения к документу показывает, что блок запретит золото только в порошке, необработанном или полуфабрикате, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде украшений, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, через которые деньги будут поступать в казну Кремля, — говорится в сообщении.

Обозреватели указали, что Россия ежегодного экспортирует золото на миллиарды евро. Так, в 2019 году около 90% драгоценного металла направлялось в Великобританию, покинувшую ЕС.

Ранее словацкий депутат Европарламента Милан Угрик раскрыл содержание седьмого пакета санкций Запада против России. По его словам, политики разрабатывают механизмы ограничения цен на российскую нефть и запрета на покупку российского золота.