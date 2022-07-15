Депутат Европарламента раскрыл содержание седьмого пакета санкций против РФ

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик раскрыл содержание седьмого пакета санкций Запада против России. По его словам, серьёзных ограничений ждать не стоит, новые меры будут нацелены на пересмотр старых и устранение лазеек по их нарушениям, пишут «Известия».

Страны ЕС в рамках дискуссии обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть, но политики пока не пришли к единому мнению по этому вопросу, отметил парламентарий.

Некоторые члены ЕС также предложили начать поэтапно водить газовое эмбарго, но эта идея пока не нашла поддержки у большинства, — добавил Угрик.

Также Евросоюз рассматривает введение запрета на покупку российского золота, но создание санкционного механизма на запрет и этого товара пока находится на уровне дискуссий. Возобновление работы по седьмому пакету санкций против России началось в ЕС 14 июля. Очередные рестрикции могут быть одобрены уже в середине следующей недели.

Ранее США вывели из-под санкций транзакции с Россией по поставкам продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Речь идёт о продовольственных товарах для людей, животных, о минеральных и органических удобрениях, а также семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства.