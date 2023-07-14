Полиция Швеции пояснила, какую акцию согласовала возле посольства Израиля Полиция Швеции по поводу сожжения Библии: мы даем разрешение на собрание, а не на действия

Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Стокгольма подтвердила агентству Associated Press, что три человека примут участие в демонстрации у посольства Израиля 15 июля. Ранее один из организаторов отмечал, что намерен сжечь Тору и Библию. Полиция пояснила, что подтвердила проведение публичной акции, что доступно каждому гражданину страны, а не конкретные действия демонстранта.

Мы не даем разрешения на различные действия. Мы даем разрешение на проведение публичного собрания! Это важное отличие, — пояснили в полиции.

Организатор акции — местный 30-летний мужчина. Запланированная манифестация, по его идее, является ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма 28 июня. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что призывает шведских чиновников «предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы».

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.