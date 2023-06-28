Шведская полиция разрешила сжечь Коран в первый день Курбан-байрама Полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением Корана возле мечети в первый день Курбан-байрама

Фото: oa1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама, сообщило шведское радио. В полиции сослались на постановление суда, в начале апреля отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Полиция дала разрешение на сожжение Корана возле мечети Стокгольма возле станции Медборгарплатсен в районе Седермальм, — говорится в сообщении.

По данным телеканала TV 4 Nyheterna, стокгольмская полиция вызвала подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки на акции с сожжением Корана.

В конце января 2023 года активисты сожгли Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Акция была согласована местными властями. Организатором выступила ультраправая партия Stram Kurs, ее активист Расмус Палудан тогда заявил, что таким образом радикалы хотели продемонстрировать полную свободу слова и демократию в стране.

После этого власти Турции заявили, что не одобрят вступление Швеции в НАТО. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами и выразил сочувствие всем, кого оскорбила акция с сожжением Корана.