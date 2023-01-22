Премьер-министр Швеции извинился за сожжение Корана Премьер Швеции Кристерссон назвал актом неуважения сожжение Корана в Стокгольме

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Лидер крайне правой датской политической партии «Страм курс» Расмус Палудан

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами за акцию сожжения Корана в Стокгольме и выразил соболезнования всем верующим. В своем аккаунте в Twitter он назвал произошедшее неуместным актом неуважения.

Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме, — написал Кристерссон.

Представители ультраправой партии Stram Kurs ранее сообщили, что активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Утром 22 января прихожане мечетей в Турции провели намаз, во время которого прочли суры из Корана. Таким образом мусульмане ответили на акцию сожжения Корана перед турецким посольством в Стокгольме.

МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал власти Швеции отреагировать на произошедшее. В ведомстве заявили, что уровень исламофобии и дискриминационных движений в Европе достиг тревожного уровня.