В Швеции разрешили сжечь Тору и Библию

Фото: Efi Keren/Russian Look

Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением священных книг — Торы и Библии — у посольства Израиля 15 июля, сообщает Sverige Radio. Как отмечается, заявку на это подал местный 30-летний мужчина.

Эта манифестация является ответом на сожжение Корана возле мечети Стокгольма 28 июня и символическое собрание ради свободы слова, — передает слова активиста шведское радио.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Шведская газета Aftonbladet 12 июля сообщила, что 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас, получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, решил вместо священной книги уничтожить устав НАТО. По данным издания, мужчина изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. По словам Лукаса, изначально он надеялся, что его действия смогут остановить или притормозить присоединение Швеции к военно-политическому блоку.