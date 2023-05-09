В Кишиневе участников «Бессмертного полка» штрафуют за георгиевские ленты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Кишиневе начала штрафовать участников акции «Бессмертный полк» за ношение георгиевских лент, кадрами из столицы Молдавии делится Sputnik Moldova. На записи видно, как к одной из участниц шествия подошел полицейский и сделал замечание. В ответ на это женщина показала портрет своего деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Ранее спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что жителей страны будут наказывать за ношение георгиевской ленты 9 мая. Законы в республике не менялись, отметил он.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал, что власти республики не позволят российскому президенту Владимиру Путину въехать в страну. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику. Глава молдавского кабмина уточнил, что этот список не опубликован, и отметил, что «некоторые лица узнают о запрете в момент приезда».