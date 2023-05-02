В Молдавии предупредили о штрафах за ношение георгиевской ленточки Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки в День Победы

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Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что жителей страны будут наказывать за ношение георгиевской ленты 9 мая. Законы в республике не менялись, отметил он в эфире телеканала Pro TV.

Ничего не изменилось, те, кто выйдет и будет демонстрировать символ государства-агрессора, будут задокументированы, за этим последуют санкции. Есть юридические детали, с которыми будет разбираться полиция, скорее всего, будут создаваться те же протоколы, — подчеркнул Гросу.

По его словам, некоторые граждане Молдавии неверно поняли решение Конституционного суда, предположив, что оно отменяет запрет на ношение ленты. Спикер указал на то, что инстанция только отметила важность обоснования наказания. Гроссу считает,что полицейским придется доказать, что лента демонстрировалась для «пропаганды войны и насилия». При этом четкого регламента того, как именно будут действовать полицейские в День Победы, пока нет.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал, что власти республики не позволят российскому президенту Владимиру Путину въехать в страну. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику. Глава молдавского кабмина уточнил, что этот список не опубликован, и отметил, что «некоторые лица узнают о запрете в момент приезда».