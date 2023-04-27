Власти Молдавии заявили, что не пустят Путина в республику Премьер-министр Молдавии: власти не позволят президенту Путину въехать в республику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал телеканалу TV-8, что власти республики не позволят российскому президенту Владимиру Путину въехать в страну. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику. Глава молдавского кабмина уточнил, что этот список не опубликован, и отметил, что «некоторые лица узнают о запрете в момент приезда».

У нас есть список официальных лиц России, которым запрещен въезд в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые лица узнают о запрете в момент приезда, другие уже знают. В определенный момент мы его опубликуем, но сейчас достаточно действующего механизма, — сказал Речан.

Премьер при этом отказался называть критерии, по которым составлялся этот список.

Ранее парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что поддерживает идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта с запретом на въезд высокопоставленных чиновников из России.