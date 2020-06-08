Полицейские во Франции перестанут изучать удушающие приёмы

https://static.news.ru/photo/bd2ca282-a9a6-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/Global Look Press

Полицейских во Франции больше не будут обучать технике задержания, при которой применяются удушающие приёмы. Этот метод отныне вовсе не будет использоваться в стране.

Об этом сообщил глава МВД Кристоф Кастанер. По его словам, такой способ является опасным. Также полицейским при необходимости удерживать кого-то на полу во время задержания запретят давить на шею и затылок.

Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии, — сказал министр на пресс-конференции.

Также он рассказал, что теперь полицейские и жандармы станут применять одинаковые приёмы задержания, передаёт РИА Новости.

Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии, — отметил Кастанер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в стране.