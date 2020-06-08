Полицейские во Франции перестанут изучать удушающие приёмы

Полицейских во Франции больше не будут обучать технике задержания, при которой применяются удушающие приёмы. Этот метод отныне вовсе не будет использоваться в стране.
Об этом сообщил глава МВД Кристоф Кастанер. По его словам, такой способ является опасным. Также полицейским при необходимости удерживать кого-то на полу во время задержания запретят давить на шею и затылок.
Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии, — сказал министр на пресс-конференции.
Также он рассказал, что теперь полицейские и жандармы станут применять одинаковые приёмы задержания,
Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии, — отметил Кастанер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в стране.
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