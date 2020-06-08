Американские демократы представили законопроект о реформе полиции

https://static.news.ru/photo/235c3af6-a9a5-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в стране.

Инициатива стала ответом на массовые протесты в Штатах. Согласно законопроекту, полицейским запретят применять удушающие приёмы. Кроме того, будет создана национальная база данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Также в некоторых случаях будет запрещена выдача ордера, позволяющего сотрудникам полиции врываться в дом без предупреждения.

Также реформа подразумевает увеличение ответственности полицейских в том числе за акты насилия в отношении подозреваемых, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские массовые протесты 2020 года показали двойные стандарты Вашингтона, который десятилетиями «указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений», заявили в российском МИД.