Американские демократы представили законопроект о реформе полиции

Демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в стране.
Инициатива стала ответом на массовые протесты в Штатах. Согласно законопроекту, полицейским запретят применять удушающие приёмы. Кроме того, будет создана национальная база данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Также в некоторых случаях будет запрещена выдача ордера, позволяющего сотрудникам полиции врываться в дом без предупреждения.
Также реформа подразумевает увеличение ответственности полицейских в том числе за акты насилия в отношении подозреваемых,
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские массовые протесты 2020 года показали двойные стандарты Вашингтона, который десятилетиями «указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений», заявили в российском МИД.
Добавьте наши новости в избранные источники