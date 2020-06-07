Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков

https://static.news.ru/photo/74aabc3a-a8fa-11ea-94df-fa163e074e61_660.jpgФото: Lev Radin/Global Look Press
Американские массовые протесты 2020 года показали двойные стандарты Вашингтона, который десятилетиями «указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений», заявили в российском МИД.
Российское дипведомство привело в пример «цветные революции», «арабскую весну» и украинский Майдан 2013–2014 годов, где американцы, по мнению МИД, разжигали внутренние конфликты и поддерживали свержение законных правительств.
Как несуразно требования США выглядят теперь — на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путём с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более девяти тысяч человек задержаны, — отмечено в заявлении МИД.
Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.
Протестующие выступают против расовой дискриминации и полицейского насилия.