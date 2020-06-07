США

Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков

22:56, 07 июня 2020 315
Фото: Lev Radin/Global Look Press

Американские массовые протесты 2020 года показали двойные стандарты Вашингтона, который десятилетиями «указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений», заявили в российском МИД.

Российское дипведомство привело в пример «цветные революции», «арабскую весну» и украинский Майдан 2013–2014 годов, где американцы, по мнению МИД, разжигали внутренние конфликты и поддерживали свержение законных правительств.

Как несуразно требования США выглядят теперь — на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путём с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более девяти тысяч человек задержаны, — отмечено в заявлении МИД.

Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.

Протестующие выступают против расовой дискриминации и полицейского насилия.

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