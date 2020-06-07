Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков

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Россиянин Евгений Пинелис, работающий в американской больнице в Бруклине реаниматологом, рассказал о ситуации с распространением коронавируса. По его словам, болезнь «исчезла».

В настоящее время остались несколько пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии. Однако в целом ситуация нормализовалась, написал он в Facebook. Непостижимым образом COVID исчез. Остается сколько-то застрявших в аду...