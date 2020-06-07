В Минюсте США опровергли слухи о планах Трампа по подавлению беспорядков

https://static.news.ru/photo/036a15f8-a8e5-11ea-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/Global Look Press

Глава Минюста США Уильям Барр опроверг сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп хотел вывести на улицы 10 тысяч военных для подавления беспорядков.

Нет, он такого не требовал, — сказал министр в интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что в Белом доме придерживались мнения о необходимости держать наготове некоторое количество военных. Однако их использование против протестующих рассматривалось как крайняя мера.

У нас было достаточно ресурсов, нам не нужно было использовать федеральные войска. Но в случае, если бы они понадобились, мы хотели, чтобы они были рядом, — отметил Барр.

Протесты в США против расизма и полицейского произвола начались в США в конце мая. Они вспыхнули в городе Миннеаполисе в связи с гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда и вскоре были подхвачены по всей стране. Акции сопровождались массовыми беспорядками, погромами и стрельбой.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам мэра Вашингтона Муриэл Баузер, Трамп настаивал на привлечении армии к защите от беспорядков. Однако она отказалась задействовать военных.