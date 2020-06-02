Мэр Вашингтона отказалась использовать военных для подавления беспорядков

https://static.news.ru/photo/63d58548-a4f9-11ea-85a3-fa163e074e61_660.jpg Муриэл Баузер Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер заявила, что столица США не нуждается в помощи армии для защиты от беспорядков, на чём настаивает президент страны Дональд Трамп.

Как передаёт РИА Новости, Баузер в ходе пресс-конференции отметила, что подразделения нацгвардии установили контрольно-пропускные пункты на въездах в город, однако в самом Вашингтоне никаких функций не осуществляют.

Мы не хотим вооружённую нацгвардию и военных на улицах округа Колумбия. За федеральные объекты — памятники и монументы — соответственно отвечают федеральные силы, — подчеркнула мэр.

Начальник полиции Вашингтона Питер Ньюсэм, в свою очередь, сообщил, что в городе за беспорядки и грабежи задержаны около 300 человек. Двое стражей порядка получили незначительные ранения.

Трамп 1 июня в разговоре с губернаторами штатов призвал их запросить помощь нацгвардии для подавления беспорядков. Против этой инициативы одним из первых высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.