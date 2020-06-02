Мэр Вашингтона отказалась использовать военных для подавления беспорядков

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер заявила, что столица США не нуждается в помощи армии для защиты от беспорядков, на чём настаивает президент страны Дональд Трамп.
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Мы не хотим вооружённую нацгвардию и военных на улицах округа Колумбия. За федеральные объекты — памятники и монументы — соответственно отвечают федеральные силы, — подчеркнула мэр.
Начальник полиции Вашингтона Питер Ньюсэм, в свою очередь, сообщил, что в городе за беспорядки и грабежи задержаны около 300 человек. Двое стражей порядка получили незначительные ранения.
Трамп 1 июня в разговоре с губернаторами штатов призвал их запросить помощь нацгвардии для подавления беспорядков. Против этой инициативы одним из первых высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
Ранее NEWS.ru
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