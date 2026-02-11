Зимняя Олимпиада — 2026
Полицейские нашли на пляже младенца с наркотиками в крови

В Италии британку арестовали после обнаружения наркотиков в крови ее ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На побережье Коста-дель-Соль в Испании полиция арестовала 25-летнюю британку после того, как в крови ее восьмимесячного ребенка обнаружили наркотики, передает The Sun. Вместе с девушкой и ее малышом в палатке находился 43-летний испанец.

Правоохранители заметили, что мальчик выглядит вяло, поэтому они передали его медикам. Врачи провели обследование ребенка и обнаружили, что он страдает от недоедания. Анализы показали наличие кокаина в организме малыша. Ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение, а его мать вместе с возлюбленным задержали.

Судебное заседание по этому делу назначено на 11 февраля. Информация о дальнейшей судьбе мальчика пока не раскрывается.

Ранее в Польше 38-летняя беременная женщина поступила в больницу с признаками алкогольного опьянения. Медики приняли решение сделать кесарево сечение из-за риска для жизни младенца. У новорожденного мальчика обнаружили алкоголь в крови. Теперь матери может грозить наказание в виде лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Италия
наркотики
младенцы
аресты
