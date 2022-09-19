Похоронная процессия Елизаветы II направилась из Лондона в Виндзор

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похоронная процессия королевы Великобритании Елизаветы II вышла из Вестминстерского аббатства, сообщает Daily Mail. Гроб с телом монархини направился в Виндзорский замок. Процессии предстоит преодолеть расстояние в 32 километра.

Отмечается, что на улицах собрались около двух миллионов желающих проститься с королевой. Когда гроб с телом Елизаветы II покидал Лондон, люди бросали розы в память о «самой главной розе Великобритании».

На похоронах королевы присутствовали 2000 важных персон, членов королевской семьи, премьер-министров и несколько сотен простых британцев, выбранных королевой. Архиепископ Кентерберийский охарактеризовал королеву как затронувшую «множество жизней и ставшую „радостной“ фигурой» для многих.

Во время движения похоронного кортежа Биг Бен прозвонил 96 раз — по одному разу за каждый прожитый Елизаветой II год жизни.

Ранее сообщалось, что в Лондоне начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Тело усопшего монарха вынесли из Вестминстерского дворца. Около 300 тысяч человек выстроились в гигантскую очередь (время ожидания составило 17 часов), чтобы почтить королеву.

По традиции, сохранившейся со времен похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка. За гробом королевы проследовал старший сын Елизаветы II — король Карл III, а также остальные члены королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Эндрю и Эдварда, а также принцессу Анну.