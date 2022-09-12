Поедет ли Байден на автобусе? Как пройдут похороны Елизаветы II Мировым лидерам, которые прибудут в Лондон проститься с королевой, запретят пользоваться личными самолетами, вертолетами и служебными автомобилями

Фото: IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

«Елизавета II отправилась в последнее путешествие» — с подобным заголовком вышли почти все британские СМИ, освещающие перемещения кортежа с телом покойной королевы. В понедельник, 12 сентября, траурная процессия выдвинулась из шотландского замка Балморал, где Ее Величество cконачалась четырьмя днями ранее, в Эдинбург. На тот случай, если Елизавета II преставится именно в Шотландии, заранее был разработан план «Единорог» — часть более обширной операции под названием «Лондонский мост» по организации прощания с королевой и ее государственных похорон. Церемониал утвердили еще в 1960-е годы, и с тех пор он ежегодно обновлялся под присмотром самой Елизаветы II. Теперь ей посмертно предстоит провести последний «большой саммит»: на ее погребение 19 сентября в Лондон съедутся большинство мировых лидеров. При этом протокол рекомендует высоким гостям «добираться до Британии коммерческими авиарейсами» и «не пользоваться вертолетами и служебными автомобилями».

Трансфер до Вестминстера заказывали?

Свое участие в похоронах Елизаветы II уже подтвердил президент США Джо Байден. Также в столице Британии ожидают главу Франции Эммануэля Макрона, его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн, императора Японии Нарухито, членов монарших семей Европы — всего несколько сотен человек. Документ, оказавшийся в распоряжении журнала Politico, подтверждает, что «приглашения получили по одному руководителю от каждого государства с их супругами или партнерами» — большее число гостей Вестминстерское аббатство просто не вместит, признал Форин-офис.

К сожалению, из-за ограниченного пространства невозможно позвать на мероприятие более чем одного представителя от страны с его второй половиной — ни кого-то еще из членов семьи, персонала или окружения. Но если у главы государства нет возможности приехать лично, он может отправить вместо себя премьер-министра или старшего министра, — говорится в протокольных документах британского дипведомства, которому предстоит организовать «небывалое по масштабам дипломатическое мероприятие».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отмечает The Guardian, «самым заметным будет отсутствие на королевских похоронах президента России Владимира Путина». Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков исключил поездку Путина в Лондон. «Такой вариант не рассматривается», — заявил Песков. Между тем британская газета напоминает, что даже в разгар холодной войны в 1965 году Москва отправила на прощание с экс-премьером Уинстоном Черчиллем своего представителя — заместителя председателя Совета министров СССР Анастаса Микояна. Кстати, до сих пор это были последние государственные похороны, организованные в Британии. На них присутствовали высокие представители из 122 стран, в том числе Дуайт Эйзенхауэр, Шарль де Голль и сама Елизавета II.

В дипломатических кругах бурно обсуждают слухи не только о том, кто сейчас приедет, но и кто в принципе получил приглашение. Например, пока остается интригой, предложено ли посетить Лондон председателю КНР Си Цзиньпину, — отмечает The Guardian.

«Организация похорон станет для Британии колоссальным вызовом с точки зрения логистики, безопасности и дипломатии», — признает издание. Тем более что в ближайшие дни в Лондон съедутся не только сильные мира сего, но и тысячи британцев со всей страны, желающие проститься со своей королевой. В связи с этим в лондонском аэропорту Хитроу «не будут предусмотрены стоянки для частных самолетов». «По возможности» мировым лидерам рекомендуется прилетать обычными коммерческими авиалиниями.

Тех глав государств, которые настаивают на собственных лайнерах, направят в менее загруженные аэропорты в окрестностях Лондона, — уточняют в Форин-офисе.

Более строгие требования предусмотрены к перемещениям по Лондону на вертолетах — их запретили вовсе из-за перегруженного воздушного пространства. Также мировым лидерам 19 сентября придется «по соображениям безопасности» оставить служебные автомобили возле пункта сбора на западе Лондона - оттуда их будут централизованно доставлять к Вестминстерскому аббатству на специальных автобусах.

Вы можете представить Байдена в автобусе?! — в ужасе написал в мессенджере сотрудник одного из посольств в Лондоне (можно догадаться, какого) журналисту Politico.

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джо Байден

Последний вояж королевы

Между тем до погребения Елизаветы II остается еще целая неделя траурных мероприятий. Они подробно расписаны в государственном церемониале. Итак, каким же будет последний вояж Ее Величества:

Понедельник, 12 сентября

Гроб с телом Елизаветы II, драпированный королевским штандартом, прибыл в столицу Шотландии: вначале — в официальную резиденцию британских государей Холируд, куда ранее прилетели король Карл III с супругой Камиллой. В Холирудском дворце состоялась символическая церемония передачи новому монарху ключей от Эдинбурга. Оттуда траурная процессия с королевским гробом переместилась в собор святого Джайлса. В это время тысячи человек выстроились вдоль Королевской Мили (череде центральных улиц), встречая траурную процессию с покойной королевой и новым королем. Большинство выражало монаршей семье почтение, однако небольшая группа республиканцев освистала процессию.

Они были малочисленными — всего человек семь, но очень громкими. Одного из протестующих, выкрикивавшего нецензурную брань в адрес монархии и «империализма», увела полиция, — передавал с места событий корреспондент The Guardian.

В соборе гроб останется на всю ночь, чтобы шотландцы смогли проститься с почившей Елизаветой II. Охранять тело будет рота королевских лучников — старинная охрана британских королей, вооруженная луками, стрелами, и в головных уборах с совиными перьями.

Вторник, 13 сентября

В пять вечера гроб с телом Елизаветы II отправится в аэропорт Эдинбурга, откуда вылетит в Лондон — на базу королевских ВВС Нортхолт. Оттуда процессия отправится в Букингемский дворец в сопровождении членов королевской семьи.

Фото: Zhang Ruijun/XinHua/Global Look Press

Среда, 14 сентября, — воскресенье, 18 сентября

В эти дни пройдут большие траурные мероприятия в Лондоне. В среду гроб провезут на пушечном лафете из Букингемского дворца в Вестминстер-холл для торжественного прощания. «Лежание в гробу» (так официально именуется церемония) продлится до самого дня государственных похорон. Ожидается, что мимо усопшей королевы пройдут сотни тысяч человек. На определенном этапе на страже у закрытого гроба, помещенного на возвышении, встанут старшие члены монаршей семьи — этот обряд известен как Бдение принцев.

Всенародное прощание с королевой будет открыто 24 часа в сутки — с 17:00 среды до 06:30 утра понедельника. Людей предупреждают, чтобы они были готовы отстоять многочасовые очереди, в том числе ночные. При этом на входе будут организованы строгие проверки, как в аэропортах, — с собой можно взять лишь небольшие сумки. Список вещей, которые разрешено проносить, опубликован на сайте Министерства цифровизации, культуры, медиа и спорта.

В воскресенье Лондон начнет принимать мировых лидеров. Никаких двусторонних встреч или переговоров «на полях» похорон не предусмотрено. Прощание с королевой не должно превратиться в политическое мероприятие, а гостям следует вести себя «деликатно», чтобы «случайно не затмить собой покойного монарха и не проявить неуважение». СМИ припоминают скандал на похоронах Нельсона Манделы в 2013 году, когда президент США Барак Обама, премьер Британии Дэвид Кэмерон и премьер Дании Хелле Торнинг-Шмидт сделали «неприлично радостное» селфи во время поминальной службы в Йоханнесбурге.

Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве

Понедельник, 19 сентября

В 10:44 утра процессия с гробом отправится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство в центре Лондона. Члены королевской семьи пойдут позади пешком, церемония будет транслироваться по телевидению. В стране объявят минуту молчания (точнее, «двухминутную общенациональную тишину»). Гроб проследует в Виндзорский замок, оттуда по Длинной аллее — к часовне Святого Георгия. Там состоится торжественная служба, после чего гроб опустят в королевский склеп. Елизавета II, правившая Британией дольше всего и ознаменовавшая собой целую эру в истории своей страны и Европы, обретет последний покой рядом с супругом Филиппом, которого пережила всего на год.