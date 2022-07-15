Подсчитаны масштабные потери Херсонщины и Запорожья от поджогов полей ВСУ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Потери Херсонской и Запорожской областей от поджогов полей с пшеницей со стороны украинских военных составят до 400 тыс. тонн зерна. Такие данные привёл в эфире «Соловьёв LIVE» член главного совета ВГА Владимир Рогов.

По его словам, поджог полей действительно является масштабной проблемой.

Учитывая тот масштаб, который это приобрело на линии боевого соприкосновения и туда, куда они могут протянуться <...>, то я боюсь, что в масштабах Запорожской и Херсонской областей потери будут порядка 350–400 тыс. тонн, — подтвердил Рогов.

Представитель ВГА подчеркнул, что это очень большой масштаб потерь. Он обратил внимание, что Запад, с одной стороны, кричит о якобы намерении России устроить «мировой голод». А с другой стороны — не даёт русским кораблям вывозить и продавать это зерно.

Пытаются задержать и пишут всякие кляузы — то через Турцию, то через прочих <...>. Они тут же поджигают поля и кричат: «Да вы сами их подожгли!» — пояснил член ВГА.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в соседней Херсонской области, что может свидетельствовать о санкционировании этих действий украинским командованием.