Подоляк: убийство члена делегации Украины не было связано с его работой
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:20, 07 марта 2022
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил ПодолякФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство члена украинской делегации на первом этапе переговоров с Россией Дениса Киреева не связано с его работой. По словам советника, переговорщик был убит в Киеве в результате конфликта вне переговорного процесса, пишет РЕН ТВ.
Денис Киреев был консультантом по ряду вопросов, касающихся настроений в России. Он не был членом делегации. Перестрелка не имеет отношения к работе делегации. Это произошло вне переговорного процесса в Киеве, — сказал Подоляк.
Он добавил, что убийство Киреева будет расследоваться. Подробности происшествия Подоляк не сообщил.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. По словам парламентария, Киреева подозревали в госизмене.
Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины пояснило, что Денис Киреев погиб при выполнении специальной задачи.