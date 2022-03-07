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Подоляк: убийство члена делегации Украины не было связано с его работой

12:20, 07 марта 2022
Подоляк: убийство члена делегации Украины не было связано с его работой Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство члена украинской делегации на первом этапе переговоров с Россией Дениса Киреева не связано с его работой. По словам советника, переговорщик был убит в Киеве в результате конфликта вне переговорного процесса, пишет РЕН ТВ.

Денис Киреев был консультантом по ряду вопросов, касающихся настроений в России. Он не был членом делегации. Перестрелка не имеет отношения к работе делегации. Это произошло вне переговорного процесса в Киеве, — сказал Подоляк.

Он добавил, что убийство Киреева будет расследоваться. Подробности происшествия Подоляк не сообщил.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. По словам парламентария, Киреева подозревали в госизмене.

Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины пояснило, что Денис Киреев погиб при выполнении специальной задачи. 

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