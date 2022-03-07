Подоляк: убийство члена делегации Украины не было связано с его работой

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в эфире «Россия 1», что почти вся территория ЛНР освобождена. По его словам, оставшиеся населённые пункты армия сейчас берёт в кольцо.

Практически вся территория ЛНР, большая её часть, освобождена. <...> Ещё мы не освободили достаточно серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, рубеж на Лисичанск. Они практически взяты в кольцо, — сказал он....