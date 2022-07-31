Под Херсоном поймали агентов ВСУ, передавших данные для удара по Брилевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе были задержаны местные жители, которые сообщали ВСУ данные для удара по Брилевке, передает ТАСС. Он считает, что именно по их вине накануне был обстрелян этот населенный пункт.

На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны, — сказал Стремоусов.

29 июля ВСУ нанесли удар по селу Брилевка Херсонской области. В результате около 70 домовладений получили различные повреждения. После обстрела без вести пропала семья из пяти человек, включая троих детей.

За день до этого российские силовики выявили группу агентов Украины, которые, предположительно, занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Задержан 32-летний украинский гражданин Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе.

В ведомстве заявили, что агенты передавали украинским военным информацию, позволявшую ВСУ наносить по полученным координатам точечные ракетные удары. Их целью были скопления техники и личный состав российских войск.