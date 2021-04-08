Почти 150 шведов требуют выплат за осложнения после прививки от COVID-19

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В Швеции почти 150 человек потребовали выплатить им компенсации за осложнения, полученные после вакцинации от коронавируса. При этом в двух случаях речь идёт о летальных исходах. Как сообщает Шведское радио, требования касаются всех трёх вакцин, разрешенных к использованию в стране: Pfizer — BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Заместитель директора страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов Андерс Хультман отметил, что ведомство пока не занимаемся предоставлением какой-либо компенсации.

Это требует более длительного расследования. Мы приняли решение в некоторых случаях с незначительными осложнениями, когда мы отказали, — пояснил он.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины, сообщал NEWS.ru.