https://static.news.ru/photo/12449c1a-20ff-11ea-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Виктория Скрипаль Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Виктория Скрипаль не верит в слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отказе её дяди встречаться с представителями посольства России в Лондоне, не понимая их логику в представленной ситуации. Она призвала родственников открыто высказать российской стороне свои обвинения в их отравлении, а также позаботиться о пожилой матери Сергея Скрипаля.

Это как всегда — мы как бы передали, а они как бы не хотят. <...> Я уже давно словам не доверяю, — заявила Виктория агентству РИА Новости.

Если Сергей и Юлия Скрипаль действительно отказались от встречи с дипломатами, то ей этот поступок непонятен, добавила племянница бывшего офицера ГРУ. По словам Виктории, она на месте родных согласилась бы на встречу. Также она подтвердила, что с 26 июня Скрипали не связывались с родными в Ярославле.

Я хочу, чтобы он общался с матерью. Вот есть человек 92-летний, она лежит, практически не встаёт и ждёт звонка, и я хочу, чтобы он ей звонил. <...> Так он относится к родному человеку? Родители всякие бывают, но своим родителям он обязан всем, что у него есть, — поделилась Скрипаль с агентством.

Скрипаль был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе MI6 имён российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году Дмитрий Медведев помиловал его в числе четырёх граждан России, осуждённых за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел более пяти лет. Затем он получил убежище в Великобритании.

На данный момент нет никакой информации о месте проживания Сергея Скрипаля, которого после инцидента в Солсбери британские власти объявили отравленным нервно-паралитическим веществом и якобы поместили вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Российское посольство в Лондоне до сих пор безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся под защитой британского правительства. Об этом заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.