https://static.news.ru/photo/ebc4bc42-20e4-11ea-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане России — бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — живы. Они находятся под защитой британского правительства, сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять, и их можно понять, — сказал глава дипмиссии в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он также высказался за то, чтобы опубликовать для широких масс доказательства по делу об отравлении Скрипалей. При этом, подчеркнул он, подозреваемые должны подвергнуться судебному преследованию на британской территории.

Экс-сотрудник ГРУ (ныне это Главное управление Генерального штаба) и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» в британском городе Солсбери. Инцидент произошёл в марте 2018 года. Они выжили, однако их местонахождение неизвестно. В США и Европе увидели в произошедшем руку Москвы, Россия обвинения отвергает.

Ранее, как писал NEWS.ru, Германия начала расследование в отношении двух возможных сотрудников ГРУ. Их считают причастными к отравлению Скрипалей.