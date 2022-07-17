Певица из США отказалась выступать с Нетребко из-за ее «расистского» грима

Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Энджел Блю

Ведущая сопрано из США Энджел Блю отказалась выступать на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает The New York Times. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) американская артистка написала, что не может сотрудничать коллегой из РФ из-за ее «расистского» макияжа.

Блю указала в посте, что не участвовала в постановке «Аида» на Арене ди Верона, состоявшейся Италии. Причиной решения стало фото Нетребко, на котором певица позирует с макияжем «blackface» — так называют мейкап, при котором кожу лица затемняют.

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Использование blackface при любых обстоятельствах, художественных или иных, является глубоко ошибочной практикой, основанной на архаичных театральных традициях, которым нет места в современном обществе. Это оскорбительно, унизительно и откровенно расистски, — написала Блю.

Отметим, что многие ведущие оперные труппы, включая Метрополитен-опера в Нью-Йорке, относительно недавно прекратили практику, когда белокожие певцы затемняли свою кожу с помощью сценического грима для исполнения главных партий в «Аиде» и «Отелло». Однако эта практика по-прежнему распространена в некоторых частях Европы и России, а Нетребко является сторонницей использования такого макияжа.

Ранее Нетребко не захотели видеть в немецком Штутгарте. Ее концерт, запланированный на 3 ноября, отменили до тех пор, пока не закончатся боевые действия РФ на территории Украины.