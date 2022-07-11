Анну Нетребко не захотели видеть в немецком Штутгарте Концерт оперной дивы Анны Нетребко в немецком Штутгарте мог отмениться

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Анна Нетребко

Несмотря на то, что российская оперная дива Анна Нетребко остается желанной гостьей на концертах в Европе, особенно в Италии, культурное сообщество Германии отказалось ее принимать, пишет издание StarHit. 3 сентября запланирован ее концерт в немецком Штутгарте, однако, судя по всему, мероприятие на состоится.

Пока остается неясным, действительно ли отменился будущий концерт. Некоторые источники подтверждают эту информацию, а некоторые опровергают. Сама Анна Нетребко не скрывает, что очень хотела бы сохранить свое высокое положение в Европе и не попасть под западные санкции.

В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список. Или что меня могут лишить австрийского паспорта, и я могу потерять все. У меня также было несколько ночей, когда я боялась следующего утра, — откровенничала недавно 50-летняя исполнительница.

Ранее стало известно, что оперная певица Анна Нетребко записала видео своих безобидных танцев на площади одного из городов Европы, чем очень сильно возмутила пользователей интернета. Артистка переехала в Европу, выступает там и делится с подписчиками своей жизнью, но не все рады за нее.