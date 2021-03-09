Пенсионерка в Литве умерла после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/baa7c166-8125-11eb-adcc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от коронавируса. Смерть 80-летней пенсионерки врачи не связывают с прививкой.

Об этом сообщает радио Литвы. Отмечается, что женщина жила с кардиостимулятором. Ей стало плохо сразу после прививки вакциной Pfizer -BioNTech.

Пенсионерка пожаловалась на то, что ей хватает воздуха. Срочно на скорой приехали врачи, но спасти женщину не смогли, уточнила директор городской станции скорой помощи Паневежиса Рута Рамошкене.

Я думаю, у неё был стресс, были также проблемы со здоровьем. Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло, — отметила медик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ) зафиксировала смерть 77-летнего мужчины после вакцинации от COVID-19. Глава ЛСКЛ Гитис Андрюлёнис уже заявил об имеющихся доказательствах того, что не вакцинация явилась причиной смерти. Он добавил, что у пенсионера были проблемы с сердцем и кровеносной системой.