Пенсионер в Литве умер через мгновения после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c755c188-7888-11eb-bce6-96000091f725_660.jpg Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ) зафиксировала смерть 77-летнего мужчины после вакцинации от COVID-19. Глава ЛСКЛ Гитис Андрюлёнис уже заявил об имеющихся доказательствах того, что не вакцинация явилась причиной смерти.

Но поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как ещё одно сообщение о нежелательном эффекте, — приводит его пояснение портал Delfi.

Андрюлёнис добавил, что у пенсионера были проблемы с сердцем и кровеносной системой.

Прививку мужчина делал в амбулаторном учреждении. Почти сразу наступила клиническая смерть, его реанимировали, но спасти не смогли. В ЛСКЛ назвали летальный исход после вакцинации «случайным явлением».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием». Российские дипломаты напомнили, что «Спутник V» добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».