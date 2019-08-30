https://static.news.ru/photo/b95338f4-ccd1-11e9-96e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс передал главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление от президента США Дональда Трампа. Американский лидер, по его словам, выразил удовлетворение успешным началом работы своего коллеги на новом для себя поприще.

Я хочу вас поздравить <...> с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа, — сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Он отметил, что отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас прочнее, чем когда-либо, и пообещал поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности.

Ранее News.ru писал, что активисты Студенческого антифашистского комитета устроили в польской столице акцию протеста из-за визита вице-президента Пенса, который, как и Зеленский, прибыл для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Активисты заявили, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, поскольку не соблюдают права человека.