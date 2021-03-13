Партия «Слуга народа» попросит Зеленского выдвинуться на второй срок  

Пропрезидентская партия «Слуга народа» будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сообщил глава фракции политической силы в Верховной раде Давид Арахамия.
На итоговой пресс-конференции после съезда «Слуги народа» журналисты спросили Арахамию и главу партии Александра Корниенко, будет ли президент вновь бороться за пост главы государства.
Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придёт время, и он всей Украине даст ответ, — цитирует главу фракции РИА Новости.
Арахамия при этом уточнил, что представители «Слуги народа» обратятся к Зеленскому с просьбой баллотироваться.
Ранее Зеленский заявил, что ряды партии «Слуга народа» постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей», передавал NEWS.ru. По его мнению, члены политической силы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы.