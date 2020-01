Решение, принятое кабинетом министров, в ближайшее время предстоит согласовать с президентом Майком Хиггинсом. Этим займётся премьер-министр Лео Варадкар, передаёт РИА Новости.

Первоначально выборы планировалось провести летом 2020 года. Однако было решено сделать это на полгода раньше в связи с изменением в расстановке сил между партиями и одобрением сделки по Brexit в Великобритании. Помимо этого, на досрочное голосование повлияло восстановление деятельности местной администрации в Северной Ирландии.