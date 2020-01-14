https://static.news.ru/photo/236d4456-36df-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Houses of the Oireachtas/facebook.com

Внеочередные парламентские выборы назначены в Ирландии. Правительство уже определилось с датой — 8 февраля.

Решение, принятое кабинетом министров, в ближайшее время предстоит согласовать с президентом Майком Хиггинсом. Этим займётся премьер-министр Лео Варадкар, передаёт РИА Новости.

Первоначально выборы планировалось провести летом 2020 года. Однако было решено сделать это на полгода раньше в связи с изменением в расстановке сил между партиями и одобрением сделки по Brexit в Великобритании. Помимо этого, на досрочное голосование повлияло восстановление деятельности местной администрации в Северной Ирландии.

We’ve made some good progress since I’ve become Taoiseach. But I know it’s not enough, and we want to do much more. @FineGael has the team, the track record and the plans to build a future we can all look forward to. #LookForward pic.twitter.com/Tox3EBxHVm — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) 14 января 2020 г.

На предстоящих выборах, как ожидается, борьба развернётся между двумя основными политическими силами Ирландии — правящей Fine Gael и оппозиционной Fianna Fáil.

Ранее NEWS.ru писал, что корпорация Apple будет удостоена награды от премьер-министра Ирландии Лео Варадкара за инвестиции в страну в течение 40 лет. Вручение, которое посетит глава американской компании Тим Кук, намечено на 20 января.