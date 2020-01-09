https://static.news.ru/photo/d181db96-32df-11ea-8cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eoin O'Conaill/Global Look Press

Apple будет удостоена награды от премьер-министра Ирландии Лео Варадкара за инвестиции в страну в течение 40 лет. Вручение, которое посетит глава американской компании Тим Кук, намечено на 20 января.

Apple считается одним из главных работодателей в Ирландии, однако в 2016 году обе стороны оказались втянуты в разногласия с Еврокомиссией. ЕК утверждал, что страна предоставляла компании незаконные налоговые субсидии, и требовал от неё выплатить правительству недоплаченные €1,42 млн.

В дальнейшем Apple возместила сумму. Однако, совместно с ирландским правительством, компания обжаловала решение ЕК в суде.

Ранее NEWS.ru рассказал, что онлайн-магазин приложений App Store остаётся одним из самых перспективных сервисов компании Apple. В период с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020-го пользователи потратили в нём более $1,4 млрд.