Парижане вышли на первую в 2021 году акцию протеста

https://static.news.ru/photo/1309330e-5808-11eb-a433-fa163e074e61_660.jpg Фото: lastromancist/twitter.com

Жители Парижа вышли на «Марш свободы» — первую в 2021 году акцию протеста против статей законопроекта «О глобальной безопасности». Инициировал манифестацию Национальный союз журналистов.

Недовольство граждан вызывает 24-я статья законопроекта. Она предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.

Как передаёт РИА Новости, акция началась несмотря на плохую погоду, а также на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, — в частности, комендантский час, который действует с 18:00. На улицах дежурят усиленные наряды сотрудников полиции, акция пока проходит без инцидентов.

В конце прошлого года стало известно, что Национальное собрание — нижняя палата парламента Франции — рассмотрит возможность переписать статью. В изменённом виде законопроект должен поступить на рассмотрение в верхнюю палату — сенат.

Ранее NEWS.ru писал, что в субботу, 16 января, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в северной и центральной частях Франции из-за надвигающихся снегопадов. Это высокий, предпоследний уровень угрозы.

В общей сложности «оранжевый» уровень введён в 32 департаментах страны. Утром 16 января на большей части территории страны установилась крайне низкая температура. Снег выпал в Верхней Нормандии и на западе столичного региона Иль-де-Франс.