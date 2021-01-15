Парижане вышли на первую в 2021 году акцию протеста

Жители Парижа вышли на «Марш свободы» — первую в 2021 году акцию протеста против статей законопроекта «О глобальной безопасности». Инициировал манифестацию Национальный союз журналистов.
Недовольство граждан вызывает 24-я статья законопроекта. Она предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.
Как
В конце прошлого года стало известно, что Национальное собрание — нижняя палата парламента Франции — рассмотрит возможность переписать статью. В изменённом виде законопроект должен поступить на рассмотрение в верхнюю палату — сенат.
Ранее NEWS.ru писал, что в субботу, 16 января, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в северной и центральной частях Франции из-за надвигающихся снегопадов. Это высокий, предпоследний уровень угрозы.
В общей сложности «оранжевый» уровень введён в 32 департаментах страны. Утром 16 января на большей части территории страны установилась крайне низкая температура. Снег выпал в Верхней Нормандии и на западе столичного региона Иль-де-Франс.