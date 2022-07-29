«Парадоксальная ситуация»: политолог оценил слова Кулебы о переговорах с РФ Политолог Пашковский удивился словам Кулебы о переговорах с Россией

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры подталкивают Киев к переговорам с Москвой, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский назвал происходящее «парадоксальной ситуацией», так как, по его мнению, Украина сама должна стремиться к диалогу с Россией. Он отметил в разговоре с «360», что с каждым днем спецоперации официальная позиция Киева становится «все хуже и хуже».

На самом деле, это очень парадоксальная ситуация. Не сама Украина, а другие государства убеждают ее в необходимом. С каждым днем спецоперации позиция этой страны становится все хуже и хуже. На это уже обращает внимание Запад, а Украина игнорирует. Такое отношение — абсурдная точка зрения, — уточнил Пашковский.

Политолог считает, что Европа сильнее заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, чем Соединенные Штаты. Он отметил, что понятие «консолидированного Запада» в наши дни можно считать достаточно размытым. По его словам, существуют определенные центры силы, занимающие разные политические позиции.

Среди них — континентальная Европа, островная Англия и США. При этом между Великобританией и Штатами также не наблюдается определенного единодушия, — резюмировал Пашковский.

Ранее Кулеба заявил, что у некоторых западных стран начался зуд по поводу переговоров Киева и Москвы, потому что постепенно приближается зима. Он отметил, что европейские страны начинают все активнее предлагать начать мирные переговоры с Москвой. Однако Киев, по его словам, пока не готов к этому.