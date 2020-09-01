Папа римский призвал списать долги пострадавшим от COVID-19 бедным странам

https://static.news.ru/photo/9eca8cda-ec51-11ea-8c19-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск в очередной раз призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса. Также он предложил «воспользоваться моментом», чтобы положить конец ненужным и деструктивным видам человеческой деятельности, пересмотреть привычки, касающиеся потребления, передвижения и питания.

Святейший Отец возобновляет призыв к списанию задолженности наиболее уязвимых стран, которые ещё больше пострадали из-за санитарного кризиса и его общественно-экономических последствий, — сообщает Vatican News.

Папа призвал также все страны поставить перед собой «более амбициозные цели по сокращению выбросов», возместить ущерб и обеспечить коренным народам, которые поколениями жили на определённой земле, возможность снова ею пользоваться. Особо он остановился на истории эксплуатации юга планеты, где вследствие разграбления ресурсов образовался «крупный экологический долг». Понтифик считает, что люди должны вернуться к стилю жизни, который позволял бы планете «отдыхать» от чрезмерного воздействия человека.

Как писал NEWS.ru, ранее папа римский Франциск призвал политическую и экономическую элиту в разных странах мира принять все усилия по обеспечению людей работой в период пандемии коронавирусной инфекции и после неё. По мнению главы Ватикана, без трудоустройства «семьи и общество не могут двигаться вперёд» и требуется большая солидарность и большая креативность, чтобы разрешить данную проблему.