Озвучено главное оружие Прибалтики против русскоязычных граждан

Цветы у мемориального комплекса «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге, 2022 год

Прибалтийские политические элиты используют исторические события как оружие против русскоязычного населения, заявил NEWS.ru директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в ходе круглого стола «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике», проходящего в пресс-центре РИА Новости. По его словам, риторика о «советской оккупации» служит сигналом к началу системных преследований и разрушения памятников культуры.

В данном случае события совместной истории России и стран Прибалтики используются прибалтийскими элитами в качестве оружия. Это на самом деле такая сигнальная система: где начинают говорить о советской оккупации, там под этим соусом скоро начнут преследовать местное русское и русскоязычное население. Там скоро начнут выковыривать памятники, осквернять могилы и делать много других нехороших вещей, которые не имеют отношения к прошлому, но имеют отношение к современной политике и конфронтации с Россией, — сказал Дюков.

Ранее член СПЧ Александр Брод заявил о систематическом нарушении прав русскоязычных граждан в Латвии и других прибалтийских государствах. По словам правозащитника, особой дискриминации подвергаются социально уязвимые категории населения, а российский МИД регулярно осуждает эти противоречащие международным нормам действия.