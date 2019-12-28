https://static.news.ru/photo/91c1989a-2b0d-11ea-a524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Суд присяжных в Зальцбурге начнёт рассматривать дело обвиняемого в шпионаже в пользу РФ 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в марте 2020 года, рассказал судья Петер Эггер.

Представитель добавил, что заседание может начаться 2 марта. Скорее всего, разбирательства пройдут в закрытом режиме, пишет ТАСС. Он пояснил, что это связанно с вопросами о государственной тайне, которую мог предать огласке фигурант. Если вину экс-военного докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Отставному военному вменяется сотрудничество с Москвой в период с 1992 по 2018 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан, которого в РФ обвинили в шпионаже, обратился к американским властям с просьбой о защите.

Во время заседания Мосгорсуда 24 декабря он, находясь в стеклянной будке, показал письменное заявление, в котором сообщил, что подвергался угрозам со стороны ФСБ.