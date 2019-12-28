Суд присяжных в Зальцбурге начнёт рассматривать дело обвиняемого в шпионаже в пользу РФ 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в марте 2020 года, рассказал судья Петер Эггер.
Представитель добавил, что заседание может начаться 2 марта. Скорее всего, разбирательства пройдут в закрытом режиме,
Ранее NEWS.ru сообщал, что гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан, которого в РФ обвинили в шпионаже, обратился к американским властям с просьбой о защите.
Во время заседания Мосгорсуда 24 декабря он, находясь в стеклянной будке, показал письменное заявление, в котором сообщил, что подвергался угрозам со стороны ФСБ.
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