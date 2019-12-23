https://static.news.ru/photo/c989330e-2659-11ea-a122-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан, которого в РФ обвинили в шпионаже, обратился к американским властям с просьбой о защите.

Во время заседания Мосгорсуда 24 декабря он, находясь в стеклянной будке, показал письменное заявление, в котором сообщил, что подвергался угрозам со стороны ФСБ.

Премьер-министр, президент, пожалуйста, прекратите этот нонсенс, — гласило оно.

Сначала Уилан пытался устно рассказать об этом, однако его предупредили о том, что в случае общения с ним, журналисты будут удалены. В результате он просто показал бумагу.

Решением Мосгорсуда арест Уилана продлён до конца марта.

Ранее News.ru писал о том, что гражданин США и ещё ряда стран Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, потерял работу в компании BorgWarner.