«Осознаем серьёзность ситуации»: МИД Польши о нападении на посла России

Польша. Варшава. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры / Фото Ирина Полина/ТАСС

В МИД Польши прокомментировали нападение на российского посла Сергея Андреева во время попытки возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина заявил, что в республике осознают серьёзность ситуации, сообщает Польское агентство печати.

Мы осознаем серьёзность ситуации, наблюдаем за ней, — сказал он.

Инцидент произошёл 9 мая на мемориале советским воинам. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат Андреева облили сиропом. По данным РИА Новости, поляки и украинцы преградили путь послу, выкрикивая оскорбления в его адрес. Дипломат был вынужден покинуть мемориал в сопровождении полиции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что произошедшее отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма». Москва выразила решительный протест в связи со случившимся, а также потребовала организовать церемонию возложения венка, обеспечив участникам полную безопасность.