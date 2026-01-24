Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС

Венгрия намерена положить конец выделению денег Киеву через Евросоюз, сообщил в соцсети X премьер страны Виктор Орбан. Он также заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС и выделения венгерских средств Киеву.

По его словам, другие страны вправе поддерживать Украину, но не через Евросоюз. Он также отметил, что Киев воспринимает Будапешт как препятствие на пути к членству в ЕС и хочет «убрать венгров с дороги».

Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. Нет вступлению Украины. Нет отправке венгерских средств на Украину, — написал он.

Ранее Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в 2027 году. Политик добавил, что из-за позиции Будапешта Киев поддерживает венгерскую оппозицию и пытается вмешаться во внутренние дела страны. Премьер отметил, что украинская сторона, судя по всему, будет участвовать в избирательной кампании в Венгрии.