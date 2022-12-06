Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине Премьер Венгрии Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине для Европы

Фото: Wikimedia

Евросоюзу необходимо задуматься о пересмотре санкций в отношении России. Такое мнение высказал в своем аккаунте в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, это связано с затратами ЕС на вмешательство в ситуацию на Украине. Таким образом венгерский политик поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции, — написал Орбан.

Ранее Макрон заявил, что Европа и США задействованы в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов», однако цену они платят не одинаковую.

В интервью американскому телеканалу CBS News французский президент отметил, что в отношениях между Евросоюзом и США появилась рассинхронизация. По его словам, причинами этого служат рост цен на энергоносители и различия в положении на рынке энергетики. Он пояснил, что из-за ограничений на поставки российского газа ЕС увеличил его закупки в США, однако европейские потребители платят за топливо в шесть раз больше, чем американские.

Макрон также подчеркнул, что Франция хочет сотрудничать с США, но не желает зависеть от Вашингтона.