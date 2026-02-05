Орбан обвинил ЕС в цензуре по украинскому вопросу Орбан упрекнул ЕС в искаженной информации о конфликте на Украине

Жители ЕС получают одностороннюю информацию об украинском конфликте из-за цензуры в Европе, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, которые приводит Mandiner, граждане не могут узнать позицию России по этому вопросу.

Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу конфликта, — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не позволит использовать граждан страны в качестве «пушечного мяса». В ответ на гибель закарпатского венгра в рамках принудительной мобилизации он пообещал выслать из страны всех ответственных за это украинских чиновников.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны возобновить диалог с Россией. По его словам, именно эти лидеры могут стать связующим звеном в отношениях ЕС и Москвы.