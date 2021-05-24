Опрос: принц Гарри и Меган Маркл надоели британцам

https://static.news.ru/photo/424b01c8-bcd1-11eb-85a4-96000091f725_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

54% британцев хотели бы видеть меньше новостей о членах монаршей семьи — принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Только 18% хотели бы, наоборот, знать больше о жизни герцога и герцогини Сассекских. Около 19% не стали бы ничего менять — им достаточно имеющихся новостей, пишет издание Newsweek.

Самой интересующейся аудиторией стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории 46% хотят узнавать о Меган Маркл и принце Гарри больше. А вот взрослых людей от 35 до 44 лет переехавшие в США члены королевской семьи интересуют намного меньше. Всего 12% заинтересованы в увеличении новостей о них.

Из респондентов от 65 лет и старше 11% жалуются на недостаток данных о принце Гарри и Меган Маркл, а 71%— на их избыток.

Также 39% не одобрили сделанные ранее заявления принца Гарри и его жены о королевской семье. Ещё 36% довольны желанием внука королевы поделиться подробностями своей жизни. 50% опрошенных выступают за лишение всех титулов Гарри и Меган Маркл.

Ранее члены королевской семьи не отправили в трёхлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги.