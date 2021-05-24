Опрос: принц Гарри и Меган Маркл надоели британцам

54% британцев хотели бы видеть меньше новостей о членах монаршей семьи — принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Только 18% хотели бы, наоборот, знать больше о жизни герцога и герцогини Сассекских. Около 19% не стали бы ничего менять — им достаточно имеющихся новостей, пишет издание Newsweek.
Самой интересующейся аудиторией
Из респондентов от 65 лет и старше 11% жалуются на недостаток данных о принце Гарри и Меган Маркл, а 71%— на их избыток.
Также 39% не одобрили сделанные ранее заявления принца Гарри и его жены о королевской семье. Ещё 36% довольны желанием внука королевы поделиться подробностями своей жизни. 50% опрошенных выступают за лишение всех титулов Гарри и Меган Маркл.
Ранее члены королевской семьи не отправили в трёхлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги.